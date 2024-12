Mayotte, des morts en grand nombre et la volonté de dissimuler de l’État

Difficile d’enquêter sur Mayotte tant les informations qui nous reviennent de là-bas sont contradictoires. Entre l’État qui communique sur quelques dizaines de morts et les retours d’habitants, voire d’élus, qui font grimper l’addition macabre à des sommets paraissant invraisemblables, nous avons choisi de faire confiance à des témoignages d’habitants et de personnels de santé ou de sauveteurs. Rentré hier de l’enfer de Mayotte, Sacha nous écrit et nous alerte. Soignant sur l’île depuis plusieurs mois, il témoigne d’une violence, d’une inorganisation et d’un cataclysme beaucoup plus importants que celui conté par les médias et les représentants de l’État.