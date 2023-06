Alain Krivine : le trotskisme permanent

« Aujourd'hui, on va parler d'Alain Krivine. Mesdames, messieurs, bienvenue. Après vous avoir fait le portrait d'Arlette Laguiller et de son organisation Lutte Ouvrière, On va aujourd'hui s'attaquer à une autre figure du trotskisme français, Alain Krivine et sa ligue communiste révolutionnaire, la LCR, qui aujourd'hui est devenue le NPA. Attention, il était ouvert et sympa, mais c'était pas un modéré. C'était bel et bien un trotskiste et un révolutionnaire. Dans ce portrait, on va retracer son parcours pour voir ce qu'il a incarné pendant des décennies à la gauche de la gauche française. » Nouveau portrait de Usul et Ost politik,à retrouver une fois par mois sur Blast !

