Police : état des lieux

Les flics : leur nature, leur rôle — et leur évolution. Dans «Police et Société en France» (SciencesPo Les Presses), le chercheur Jacques de Maillard ausculte la «maison police» sous tous les angles. Une maison en pleine transformation, sous le quadruple effet de la diffusion du nouveau management public, de la privatisation de la sécurité, du regard citoyen et des régulations émergentes. Pour cette analyse en profondeur, le discret et ô combien précieux patron du Cesdip (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales), Jacques de Maillard, a réuni parmi les meilleurs sociologues de la question.

