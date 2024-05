Attal - Bardella : Une faillite politique et journalistique

"En France, pendant que l'armée israélienne poursuivait impunément ce que le procureur de la Cour pénale internationale a appelé "l'extermination des Palestiniens de Gaza", la grande affaire médiatique et politique de la semaine dernière a été le débat organisé par France 2, chaîne de télévision publique, et animé par la journaliste Caroline Roux entre le Premier ministre macroniste Gabriel Attal et la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes du 9 juin prochain, Jordan Bardella. La presse et les médias mainstream avaient bien évidemment assuré ce qu'on pourrait appeler "le service avant vente" de cette conversation entre deux politiciens, unanimement présentés comme jeunes et dynamiques. Le Monde avait ainsi publié un article annonçant, "un débat crucial entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, dont l'autrice, colportant sans trop la questionner la propagande du parti présidentiel, citait un sénateur macroniste qui déplorait, que "le Rassemblement national flatte une fièvre xénophobe, sans jamais parler des dossiers européens". Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

