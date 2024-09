B. Retailleau : l'extrême droite au gouvernement

"Le Premier ministre illégitime, Michel Barnier, avait promis, après avoir été nommé à Matignon par Emmanuel Macron, que son gouvernement serait "équilibré, représentatif et pluriel". Mais on retiendra surtout que la promesse faite par le Premier ministre de constituer un gouvernement diversifié était mensongère et que Michel Barnier, en proférant cet énorme bobard, s'est inscrit dès son installation à Matignon, dans la parfaite continuité des sept années durant lesquelles le macronisme a installé le mensonge au plus haut sommet de l’État. Dans la réalité, en effet, ce gouvernement, dont la nomination intervient deux mois et demi après la victoire de la gauche aux élections législatives, est, comme l'a très justement relevé le socialiste Olivier Faure, le plus à droite de la cinquième République. Ce qui n'est pas peu dire. Et il compte des ministres dont nous verrons que rien ne distingue leur discours de ceux de l'extrême droite."

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret