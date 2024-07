Christine Boutin, l'obsession homophobe d'extrême droite

"Aujourd'hui, on a voulu vous faire plaisir en consacrant cette vidéo à Christine Boutin. Pour beaucoup d'entre vous, Christine Boutin, c'est sûrement le symbole de la grenouille de bénitier obsédée par les homosexuels. Eh bien le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que parfois, derrière les apparences, se cache en fait exactement ce qu'on pensait qu'il allait y avoir derrière les apparences. Oui, désolé, il n'y a pas de gros twist dans ce portrait. On va vous expliquer l'influence qu'elle a eue sur l'extrême droite et qu'elle continue toujours à avoir."

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste