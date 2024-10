« Extrême gauche », « tensions » au Proche-Orient : l'art de manipuler le langage et la vérité

« Que ce soit dans leur traitement de la politique française ou d’une épouvantable actualité internationale : à chaque fois que la presse et les médias dominants font le choix d’utiliser un vocabulaire qui déforme les réalités qu’ils prétendent décrire, et qui minimise systématiquement certaines radicalités politiques ou guerrières, ces manquements participent à la dégradation d’un débat public où les mots ne veulent parfois plus rien dire – et contribuent à normaliser des extrémismes qui sont insidieusement présentés comme acceptables ». Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon