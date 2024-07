Gouvernement NFP : Mobilisation générale contre la France Insoumise

"Grâce au désistement de la gauche qui a finalement remporté les élections, les Macronistes, sautant à pieds joints sur la démocratie représentative, expliquent très calmement qu'ils refusent de laisser la France Insoumise, pourtant majoritaire au sein de cette gauche, exercer le pouvoir. Dans ces conditions, on préférerait bien sûr que le nouveau Front populaire, face à ce déni de démocratie, reste uni et déterminé pour exiger Macron nom d'un Premier ministre ou une Première ministre issue de ses rangs, comme le veut la règle démocratique. Mais ce n'est pas ce qui se passe, et le blocage, contrairement à ce que prétend le commentariat dominant, ne vient pas des Insoumis, qui demandent l'application du programme ayant permis à la gauche de remporter les législatives et qui font donc exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, il vient des socialistes, qui donnent très fort l'impression qu'ils se préparent déjà à beaucoup de concessions et de compromissions pour regagner un peu de pouvoir." Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste