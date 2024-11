Le Pen & Cie : La justice « trop laxiste », sauf quand ça les concerne

La preuve est ainsi faite que les droites françaises ne veulent pas d’une justice qui serait la même pour tous, et qui s’appliquerait de la même manière aux chapardeurs de fromage et aux voleurs de fonds publics - mais qu’elles souhaitent au contraire une justice à plusieurs vitesses, qui serait toujours plus sévère pour les délinquants les plus misérables, et qui garantirait l’impunité des puissants délinquants. C’est-à-dire, finalement : une justice éminemment politique, et profondément antidémocratique.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret