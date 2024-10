Les médias et le monde au secours de Michel Barnier

Dans cet épisode de Quelle époque formidable, Sébastien Fontenelle voudrait se pencher sur deux articles récemment publiés par Le Monde parce qu’ils sont révélateurs d’une certaine disposition d’esprit de la presse et des médias dominants, et de la manière dont ils font parfois oublier ce qu’a été le résultat des dernières élections législatives. Elections dont il faut inlassablement rappeler qu’elles ont été remportées par la gauche unie au sein du Nouveau Front populaire, mais que cette victoire a été littéralement confisquée par Emmanuel Macron. Un président qui a préféré nommer le très droitier Michel Barnier à Matignon après s’être assuré que le Rassemblement national ne s’opposerait pas à cette nomination.Ces 2 articles dépeignent une gauche qui n’aurait pas démontré « qu’elle aurait été en situation de gouverner si Emmanuel Macron s’était résolu à nommer l’un des représentants du Nouveau Front populaire à Matignon ainsi qu’un Michel Barnier, présenté comme un sapeur pompier venu pour éteindre les flammes d’une République en feu et qui a « commencé à installer une méthode et un style, mélange de sérieux, de flegme piquant et de sobriété, sur font d’ «humilité » affichée ».

