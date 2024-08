Macron : prochaine étape, dissoudre le peuple ?

Le 7 juillet 2024, un coup de tonnerre a résonné en France. Le Rassemblement national donné vainqueur repart premier perdant, le NFP arrive en tête et les macronistes dévissent. Presqu’un mois après, la situation politique en France n’est pas beaucoup plus claire. L’élection du Bureau de l’Assemblée a été rendue particulièrement compliquée par des fraudes, mais a donné la majorité absolue des 12 membres sur 22 au NFP. Le NFP a mis de longues semaines à trouver un nom à proposer pour Matignon, Lucie Castets. À ce jour, nous n’avons pas de gouvernement de plein exercice. Emmanuel Macron est intervenu mardi 23 juillet 2024 au soir pour commenter l’actualité politique et les résultats des scrutins. À l’issue de cette entrevue télévisée, plusieurs choses sont claires : il a refusé de nommer Lucie Castets, il a appelé à la formation d’une majorité de droite et du centre et a déclaré une « trêve politique » d’une durée indéterminée durant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout au long de cet exercice télévisuel, Emmanuel Macron est apparu plus lunaire que jamais, prêchant le compromis pour exiger la soumission et refusant les conséquences d’un vote sous couvert de la démocratie. Bref, c’était du Macron plus Macron que jamais. Unilatéral, sans compromis, arrogant, méprisant et aux très lourds accents droitiers. Dans ce dernier épisode, nous allons revenir sur la philosophie du pouvoir macronien qui irrigue le corps social français pour montrer comment Macron tente progressivement de dissoudre le Peuple comme entité politique et démocratique en lui volant sa voix.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret