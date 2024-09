Nouveaux programmes et nouveaux projets : Blast fait sa rentrée

"Depuis les premiers instants de Blast, nous avons voulu vous proposer un média engagé, rigoureux, honnête et original. Un média qui fait de l'actualité, du reportage, des longs formats, des enquêtes, des chroniques, des grands entretiens, des conférences, de l'éducation populaire. Une web télévision et un site d'information, qui vous parle d'écologie, de politique, d'économie, de culture, de critique média, d'international, d'histoire, de philosophies, d'idées, et le tout, en accès libre. Depuis 3 ans maintenant, à chaque rentrée, Blast vous propose des programmes originaux et des nouvelles collaborations. Cette année ne fait pas exception. Et comme tous les ans, Blast vous présente son antenne, une grille de nos programmes, qui vous permet de savoir quand retrouver les émissions et journalistes qui vous intéressent." Denis Robert, Salomé Saqué, Mathias Enthoven, Soumaya Benaissa, Yanis Mhamdi et Paloma Moritz vous présentent le programme, les projets, et les nouvelles émissions de cette 4e saison de Blast.

