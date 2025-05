« Choose France for Science » : le cynisme de Macron

« Choose France for Science » est la nouvelle initiative made in Macron imaginée pour accueillir les chercheurs du monde entier, notamment états-uniens, victimes de la répression et des coupes budgétaires. Une annonce en grande pompe qui émane de ceux-là même qui, méthodiquement, détruisent les fondements des universités françaises depuis plus de 20 ans.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon