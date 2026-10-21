17 octobre à Lyon : une introuvable « nébuleuse d’ultragauche »

Les premières personnes interpellées dans le centre-ville de Lyon lors du week-end de manifestation contre la vie chère ont été jugées en comparution immédiate, mardi, soupçonnées d’avoir pris part aux pillages des magasins. Rien pourtant n'a confirmé les accusations gouvernementales pointant « l’ultragauche » et LFI : des vingtenaires au casier vierge pour la plupart, précaires. Ce qui n’a pas empêché la justice d’asséner des peines d’une sévérité rare : de la prison ferme, pour quelques vêtements ramassés dans la rue.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon