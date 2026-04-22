Cisjordanie : face aux attaques des colons et de l’armée, résilience palestinienne et solidarité internationale

L’arrestation de deux activistes français en Cisjordanie occupée, le 1er février, par l’armée israélienne, n’a guère été médiatisée, si ce n’est sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, Blast est allé à la rencontre de « Camille » et « Momo », arrêtés et expulsés par Israël après six jours de détention. L’occasion de revenir sur les activités de solidarité internationale en Palestine occupée et sur la résilience des habitants de Cisjordanie et de Jérusalem face au nettoyage ethnique qui se poursuit en toute impunité.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon