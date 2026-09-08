Le Priol, Bouvier : le procès des « gentlemen fascistes »

Le procès des assassins présumés de l’ex-rugbymen argentin Federico Martin Aramburú, le 19 mars 2022 en pleine rue à Paris, s’est ouvert ce lundi 7 septembre, avec sur le banc des accusés des militants d’extrême droite qui nient tout caractère politique au crime qu’ils ont commis. Un événement dont Blast a décidé de rendre compte en assistant aux audiences. Dans ce premier article, retour sur les enjeux du procès, sur le déroulé des événements, et sur le profil et la stratégie de défense des accusés.
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Blast, le souffle de l’info