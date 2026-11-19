Battu par son ennemi intime Éric Ciotti aux municipales de mars 2026, Christian Estrosi a perdu la mairie et la métropole de Nice, son fief. Ne lui reste que son statut de n°2 d’Horizons, son poste de vice-président de la région Paca et une sombre affaire judiciaire. Pendant la campagne électorale, une tête de cochon a été accrochée à son domicile, avec une étoile de David. Une opération menée par une équipe de campagne parallèle qu’il a lui-même engagée. Proche de son épouse, l’un de ses hommes de l’ombre, Sevan Bolikian, a même dévoilé à la justice que l’ancien ministre a envisagé de les rémunérer hors des comptes de campagne électorale. Une révélation Blast, dans ce premier épisode de la série consacré à la chute du maire emblématique de Nice. Bienvenue dans la baie des cochons.
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Morgane Sabouret