Putophobie : l'angle mort des féminicides

L'assassinat de Sonia Bellina est de ces crimes qui donnent à réfléchir collectivement sur les maux qui traversent notre société. La putophobie est de ceux-là, une haine et une violence dirigées contre les travailleurs et travailleuses du sexe. La reconnaitre comme circonstance aggravante du meurtre ou de l'assassinat est une réponse collective qui s'impose pour donner à voir ces crimes pour ce qu'ils sont vraiment : des atteintes volontaires à une condition sociale spécifique. Une tribune notamment signée par les influenceuses Khalamité, Madelaine Rousset ou encore Juju labretonne.
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Margaux Simon