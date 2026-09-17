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Romain Bouvier, la vie rêvée d'un fasciste

Romain Bouvier, la vie rêvée d'un fasciste

Sa défense le décrit comme un homme sans idéologie ni appartenance. Pourtant, l'ébauche de roman retrouvée dans l'ordinateur de Romain Bouvier, jugé depuis le 7 septembre pour la mort de Federico Martín Aramburú, dit tout le contraire. Sous les traits à peine voilés de son narrateur, on retrouve sa vie, ses amitiés et ses haines. On y lit aussi, intact, l'imaginaire fasciste français : culte de la guerre, fantasme du mercenaire, racisme, sexisme et adoration d'Hitler.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon