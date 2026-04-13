Vanessa Redgrave : les convictions et la Palestine au prix d’Hollywood

Héritière d’une prestigieuse dynastie d’acteurs britanniques, immense tragédienne shakespearienne dont Tennessee Williams affirma qu’elle était « la plus grande comédienne de notre temps », artiste oscarisée et icône du cinéma d’auteur, Vanessa Redgrave reste une des très rares artistes de cette stature à n’avoir jamais caché ou répudié ses convictions politiques. Elle en a payé le prix (fort), notamment à partir de 1978, lorsqu’elle exprima publiquement son soutien à la cause palestinienne, en pleine grand-messe hollywoodienne des Oscars.
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Margaux Simon