Info Blast - Wembanyama en NBA : La clause secrète à 2 millions d'€

Prodige du basket mondial et pur produit de la formation française, Victor Wembanyama va rejoindre la célébrissime et richissime NBA cet été. Un transfert historique dont Blast révèle un détail troublant. «Wemby» va devoir verser - de sa poche - plus d’un million d’euros au club de Boulogne-Billancourt pour se libérer de son contrat. Une clause validée par ses agents, Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, de l’agence Comsport pourtant réputés les plus compétents du basket français.

