Macron 2024 : « J’ai décidé de vous dire la vérité »

En attendant le début des Marioles sur Blast à partir de Janvier, on a voulu vous faire une petite surprise. 1 an après nos précédents faux vœux du monarque républicain, qui avaient lancé la campagne des marioles, nous revoici ! Ce qui a changé, vous allez le voir, c’est que pour des raisons qu’on vous expliquera dès que possible, nous avons dû abandonner les marionnettes, et passer à la 3D. Bonne année à toutes et tous, et rendez-vous en 2024 pour découvrir Les Marioles, sur Blast !

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret