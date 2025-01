« On est en lutte contre un système qui ne veut pas nous entendre »

“Les féministes détestent les hommes, elles veulent que les femmes les dominent” « On n’a plus besoin du féminisme, l’égalité femmes-hommes est déjà là » “Les féministes exagèrent et sont trop agressives” « Le féminisme supprime les différences entre les femmes et les hommes » “Les femmes sont naturellement faites pour s’occuper des enfants”… Voilà des phrases, des idées reçues que vous avez sûrement déjà entendues autour de vous. Malgré les évolutions de la société, elles ont encore la vie dure. Et parfois on ne sait pas toujours quoi répondre, par où commencer pour expliquer que le féminisme n’est pas un “problème de femmes”. Il propose avant tout de regarder le monde avec de nouvelles lunettes. Et de vivre plus libres tout simplement. Parce que l'intime est politique et que les violences, les dominations sont innombrables. Comment expliquer que tout le monde gagnerait à vivre dans un monde plus féministe ? Non le combat féministe n’est pas dépassé. Et c’est en partant de ce constat que Charlotte Bienaimé a créé en 2017 un podcast à soi. Elle y aborde toutes les questions de société, au prisme du genre en mêlant documentaires et entretiens, récits intimes et paroles d’expert.e.s, textes inspirants et réflexions personnelles. Devenu une référence, il est écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque mois. Son objectif : déconstruire les préjugés, comprendre d’où ils viennent, “faire entendre les voix que l’on n’entend pas” et montrer aussi comment les prises de conscience féministe bouleverse une vie. Travail, sport, parentalité, sexualité.s, violences, écologie, handicap, vieillesse, précarité, enfance, luttes sociales… tous les sujets sont scrutés. Pour questionner les rapports de domination et explorer les voies d’émancipations possibles. Alors comment ont évolué les luttes féministes depuis MeToo ? Où en sommes-nous en tant que société ? Et en quoi le podcast est moteur des révolutions féministes ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Charlotte Bienaimé.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon