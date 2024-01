Un ministère du futur face à l'urgence climatique - Entretien avec Kim Stanley Robinson

Auteur en 1984 d'une thèse de doctorat en littérature sur les romans de Philip K. Dick, sous la direction du grand Fredric Jameson, peut-être le plus fondamental penseur de la science-fiction contemporaine, il imagine entre 1984 et 1992 sa trilogie de la Côte dorée, imaginant trois futurs possibles pour le comté d'Orange le territoire à la richesse la plus concentrée de tous les États-Unis. Entre 1992 et 1996, il crée La trilogie martienne, formidable invention des 100 premières années de la colonisation humaine de la planète Mars, traitée comme un vaste roman choral aux péripéties constantes, mais abordant toutes les questions scientifiques, psychologiques, économiques, sociales et politiques qui accompagnent nécessairement un tel saut. En 1997, il écrit S.O.S. Antarctica, suivie par la trilogie climatique entre 2004 et 2007, formidable exploration de la relation complexe et ambiguë de la science, de l'économique et du politique à l'ère du réchauffement climatique. Entre les deux, en 2002, il nous aura offert la monumentale Chronique des années noires, peut être la plus puissante uchronie jamais écrite, se proposant rien de moins que d'imaginer l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et même un peu après, une fois que l'Occident a disparu au Moyen Âge, lorsque la grande peste ne s'est pas contenté d'éliminer 40 % de la population, mais plutôt que 99 %. Il continue à interroger ce que peut la science face au politique avec le rêve de Galilée. En 2009, il développe un système solaire multipolaire avec 2312, en 2012. Plonge dans une préhistoire rusée et inhabituelle avec Chaman, en 2013. Et explore les mirages des exoplanètes et les beautés ambiguës de l'intelligence artificielle avec Aurora, en 2015. Revenons au climat contemporain. Il en explore les arcanes financiers dans une New York envahie par les eaux avec New York 2140 en 2017, médite sur les possibilités de la Chine en matière de science et de politique. Avec Lune rouge en 2018 et enfin nous offre une formidable synthèse provisoire de son œuvre avec le ministère du Futur en 2020. Roman totalement polyphonique où s'expriment scientifiques, technocrates, simples humains, mais aussi molécules aux mécanismes financiers, roman qui nous plonge au côté d'une agence onusienne chargée des intérêts théoriques des générations à venir, dans le chaos d'une lutte désespérée à la fois violente et méticuleuse pour sauver l'humanité de la catastrophe annoncée. Mesdames et Messieurs, nous avons la joie d'accueillir dans Planète B, Kim Stanley Robinson.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret