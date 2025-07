Acharnement judiciaire : Onsi Abichou, acquitté 5 fois mais toujours enfermé en Tunisie

Pris dans les rouages d’une procédure judiciaire qui dure depuis seize ans, Onsi Abichou est détenu à la prison de Mornaguia depuis juillet 2021. Acquitté à cinq reprises dans une affaire de trafic de drogue entre la Tunisie et l’Italie, il continue pourtant de se battre pour faire valoir son innocence et recouvrer sa liberté. Son épouse, son avocate et un ancien codétenu prennent la parole pour dénoncer une injustice persistante et ce qu’ils perçoivent comme un interminable acharnement judiciaire à son encontre.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret