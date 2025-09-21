Changer de regard sur la solitude des femmes

Les femmes ont mis des siècles à conquérir un droit pourtant fondamental : celui d’être seules. Malgré cette liberté nouvellement acquise, la solitude féminine continue d’être perçue comme suspecte, mal vue, souvent assimilée à un manque, une souffrance ou un échec personnel. Dans son nouveau livre “Enfin seule”, la journaliste Lauren Bastide raconte comment cette pression sociale reste profondément ancrée. En s’appuyant à la fois sur l’histoire et sur son expérience intime, elle déconstruit les représentations qui collent aux femmes seules : celles qui n’ont pas de partenaire, celles qui n’ont pas d’enfants ou dont les enfants sont partis, celles qui voyagent ou avancent sans appui extérieur. Elle montre comment ces vies, loin d’être marginales, révèlent les résistances persistantes face à l’autonomie féminine. Pourquoi la liberté d’être seule reste-t-elle si difficile à accepter, et comment les femmes peuvent-elles s’en saisir ? Réponse dans ce nouvel entretien pour Blast.
Morgane Sabouret, Margaux Simon