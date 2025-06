Flottille : résister face à la déchéance des médias, la complicité de la France, et l’impunité d’Israël

A l’heure où nous tournons cette vidéo, le jeudi 12 juin, Yanis Mhamdi est toujours détenu illégalement par l’armée israélienne. On n’est sûr de rien tant la justice israélienne, dans un pays qui se considère en guerre, est aléatoire. Nos principales sources sont les avocats qui ont été missionnés par la Flottille et par nous pour défendre les intérêts des détenus, puisqu’il faut bien leur donner un nom. Yanis, qui est le seul journaliste encore incarcéré, donc observateur non engagé de cette affaire, devrait normalement rentrer en France dans les prochaines heures. Sur le fond, et entre nous, si Yanis ou l’équipage sont libérés dans les heures ou les jours qui viennent, cela ne changera rien à ce que nous avons à dire aujourd’hui du traitement médiatique et politique subit, particulièrement en France, depuis le 1er juin, date du départ du la Flottille de la Liberté à Catane en Sicile.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon