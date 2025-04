Gentrification : pourquoi les bobos viennent vivre chez les pauvres ?

« Aujourd’hui, on va vous parler du concept de gentrification. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, faut peut être commencer par le définir ce sujet. La gentrification, à très gros traits, c’est quand des quartiers populaires s’embourgeoisent, et quand les pauvres en sont chassés. Si vous habitez dans une grande ville, vous avez forcément un exemple de gentrification en tête : La Croix rouge à Lyon, Montreuil en région parisienne etc » Nouvel épisode de Contrastes par Ostpolitik et Modiie.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon