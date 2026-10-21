17 octobre : l'État débordé par les révoltes

Après plusieurs semaines de mobilisation lycéenne, l'appel au 17 octobre s'est traduit par une mobilisation massive partout en France. Cortèges syndicaux, manifestations, bâtiments publics visés mais aussi de véritables mouvements insurrectionnels ont fini par submergé le dispositif policier. Mathieu Rigouste, sociologue spécialiste de la police et des mouvements sociaux analyse cette journée historique comme l'explosion d'une colère populaire, qui vise à la fois l'État et ce qu'il nomme le socio-apartheid, c'est à dire l'ordre socio-racial et de discrimination systémique.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon