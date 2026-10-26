🦏 17 octobre : les médias et l'État sortent l’artillerie lourde

Dans ce nouvel épisode de Rhinocéros, retour sur les événements du 17 octobre et sur le rôle qu’y ont joué les médias. Une journée évidemment chaotique, en particulier sur les chaînes d’info, qui recevaient et diffusaient des images incompréhensibles. Pour les commenter, les plateaux ont fait défiler les experts en sécurité, puis les représentants du RN, avant de laisser la place aux syndicats de police, dont les propos ont comme d’habitude saturé les antennes. Des syndicats satisfaits d’avoir été entendus par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, qui venait d’assurer à ses troupes qu’elles pourraient recourir à tout l’armement intermédiaire à leur disposition. Une fois de plus, aucune consigne de retenue : sur les manifestants, les forces de l’ordre ont carte blanche.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret