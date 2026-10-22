Autoentreprise : illusion de liberté, réelle exploitation

Être salarié, avoir des supérieurs hiérarchiques qui décident pour vous, c'est ringard. Branchez-vous, auto-entreprise, devenez votre propre patron. Il paraît que maintenant, lancer son auto-entreprise, monter sa boîte, c'est se prendre en main. On pourrait se dire que ça y est, c'est fini la figure presque désuète du travailleur à horaires et poste fixe. Aujourd'hui, le rêve humide des néolibéraux, c'est que l'on adhère toutes et tous à la figure de l'entrepreneur. Deuxième épisode de la nouvelle saison de La débauche, par Lumi et Modiie.
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Blast, le souffle de l’info