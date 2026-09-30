Bardella antisémite : qui aurait pu prédire ?

Depuis les dernières révélations de Mediapart sur les tweets antisémites et islamophobes de Jordan Bardella, le monde médiatique s’effarouche. Pour les uns, il s’agirait d’une manœuvre, d’une « fausse révélation », voire d’une opération de barbouzes orchestrée par un journal militant d’extrême gauche. Pour les autres, il faudrait avant tout rester prudent : les preuves, d’abord ; la déontologie journalistique avant tout. Aussi, peut-être ne s’agirait-il, après tout, que d’une « erreur de jeunesse ». Tout se passe comme si le RN n’avait pas, depuis son existence, un projet politique ouvertement raciste et crassement antisémite.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon