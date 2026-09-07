Comment juger dans une institution dévastée ? La face cachée des tribunaux

La soif de justice est immense, mais l’ignorance de ce que font réellement les magistrat·es l’est tout autant. Ce documentaire leur donne le temps de nous raconter leur métier, la difficulté de juger, les coulisses de la justice. Dans une période où les juges sont ouvertement méprisés par les politiques, les États de droit gangrenés par des régimes autoritaires, les droits humains ridiculisés et remis en cause, l’enjeu démocratique est important. Cette série va à la rencontre de dix magistrates et magistrats. Les protagonistes ont été choisis parmi les membres du Syndicat de la magistrature, aux positionnements historiquement iconoclastes, fréquemment caricaturés.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon