Derrière les “hystériques”, des hommes violents

Vous pensez que l’hystérie est une fiction du passé ? Un terme que des médecins ont utilisé de manière absurde, mais qui n’a plus aucune présence aujourd’hui ? Ça n’est pourtant pas le cas. Le terme revient encore dans les couloirs des hôpitaux psychiatriques, au sein des cours de justice, des commissariats de police, ou encore lors des dîners de famille, jusqu’à l’assemblée nationale. Cela s'inscrit dans un contexte plus général où les femmes en colère, ou parfois les femmes qui essaient simplement de s’exprimer, sont sommées de se “calmer”. Si cela est particulièrement visible en politique, ces injonctions sont encore partout, et selon la documentariste Pauline Chanu, elles s’inscrivent dans une histoire où les femmes ont été qualifiées d’hystériques depuis très longtemps. Dans une grande enquête sur le passé et le présent de l’hystérie, elle va plus loin : l'hystérie ne tombe pas du ciel : pour qu'il y ait "hystérisation", il faut d'abord des "hystériseurs". Selon elle, derrière chaque femme qualifiée “d’hystérique”, il y a la violence patriarcale, la violence d’un père, d’un mari, ou encore d’un médecin. Les femmes que l’on qualifie de “folles” ou “d’hystériques”, sont bien souvent des femmes que l’on veut juste empêcher de parler, de raconter ce qu’elles ont vécu. Plongée dans les méandres de l’hystérie, avec la journaliste Pauline Chanu au micro de Salomé Saqué.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon