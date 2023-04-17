Et si Hitler avait gagné ? L'uchronie réécrit l'histoire

"Face au désert du réel ou à sa désastreuse absurdité, on peut avoir le sentiment que l'histoire est toujours déjà écrite, qu'elle n'aurait pas pu heureusement ou hélas, se dérouler autrement. L'uchronie fait vaciller ses certitudes, quintessence de la spéculation artistique de l'imaginaire, elle porte haut et fort la question centrale : et si ? Et si tel événement n'avait pas eu lieu ? Et si tel grand homme, historiquement plus rarement grande femme, était mort avant de faire telle chose ? Le mot inventé par le philosophe français Charles Renouvier en 1876 sur le modèle sémantique de l'utopie, est un peu barbare. Les anglo-saxons lui préfèrent le terme d'histoire alternative qui véhicule ses propres mérites et ses propres risques. Quoi qu'il en soit, bien sûr, derrière cette vaste question en apparence si simple et si il y a des conceptions sous jacentes de ce qu'est l'histoire, de ce à quoi elle sert ou peut servir, de son lien avec l'imagination, la réécriture et l'émancipation ? C'est sur cela que se penche aujourd'hui le 26ᵉ épisode de Planète B."
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