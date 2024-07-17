La banlieue influence Paname... et vient chercher Macron

Ces jeunes ont donné une leçon à tout le camp de la rupture. Et révélé une fois de plus toute sa fragilité. Un soulèvement, c'est ça. Ça casse tout : le sens, la morale et les vitrines. Ne pas reculer, c'est aussi rendre ces jeunes la beauté de ce qu'ils ont fait. Les pillages, c'est peut-être les plus belles choses qu'on ait vu ce week-end. Les casseurs, les pilleurs, comme on les appelle, seraient peut-être en réalité la pointe la plus avancée de ce bouleversement. Parce que sur les pancartes, ils avaient prévenu. Il y avait écrit un truc, mais personne n’a bien compris. Avant les Lumières, ça disait : D’abord, Bismillah, c’est les ténèbres.
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Blast, le souffle de l’info