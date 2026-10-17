La jeunesse peut faire basculer la présidentielle (et les médias le savent)

La mobilisation des lycéens a donné lieu à beaucoup de séquences, à la fois glaçantes comme formidables et soulève l’inquiétude du conservatisme. Alors évidemment avec toutes ces controverses et tout ce débat, la télé s’est dit banco : le 8 octobre, LCI a sorti le dispositif classique, le grand plateau de « La Grande confrontation ». Terrible appareil de capture de ce mouvement social, le plateau n’a été qu’une machine à délégitimer : trop jeunes, trop violents, trop ignares, les jeunes doivent se taire et remercier les boomers. On en profitera pour faire une respiration parlementaire avec la saine colère de Stéphane Peu, avant de faire un micro-tour du côté de la primaire auto-produite, auto-gagnée et auto-proclamée de Glucksmann.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon