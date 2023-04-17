🦏 Mélenchon, le nouveau Le Pen ? Le pluralisme est unanime

"On n'allait pas vous laisser sans faire un petit épisode bilan de cette folle saison médiatique. On en est où sur la question du pluralisme ? Oui, en plus, ça va être la présidentielle. Les grands médias se préparent. À quoi on va avoir le droit à la rentrée, hein ? Est-ce que ça va être comme cette année ? Est-ce que ça va être pire que cette année ? Est-ce que c'est possible de faire pire que cette année ?" Dernier épisode de la saison de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Blast, le souffle de l’info