Pourquoi tant de haine contre les enfants ?

"Le 11 juin dernier, la Haute commissaire à L'enfance, Sarah El Haïry, a annoncé le lancement d'un label : Le choix des familles, une initiative visant à mettre en avant les hôtels, campings et restaurants qui accueillent et respectent les familles et plus particulièrement les enfants. Cette annonce, elle fait suite à la popularisation du No Kids. De plus en plus, on voit émerger le souhait de certains d'avoir des espaces sans enfants. On l'a encore vu récemment avec la SNCF et son offre optimum qui propose des espaces dans les trains, interdit aux moins de douze ans."
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon