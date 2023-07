Altice / Armando Pereira : La chute portugaise de l’associé et ami de 30 ans Patrick Drahi

Pour Altice (SFR), l’arrestation le 19 juillet d’Armando Pereira au Portugal est un coup de tonnerre. Corruption active et passive, blanchiment d’argent, faux et usage de faux… Au total, la justice portugaise a retenu 11 chefs d’inculpation contre le n°2 du groupe, cofondateur d’Altice en 2002 avec Patrick Drahi, son ami de 30 ans. Sa mise en examen intervient dans le cadre d’une vaste enquête menée par le département central d’investigation et d’action du ministère public portugais (DCIAP). L’affaire, qui fait écho aux révélations des DrahiLeaks, met en cause plusieurs cadres ou ex-cadres d’Altice, proches du premier actionnaire. C’est tout l’édifice construit par Patrick Drahi qui tremble.

