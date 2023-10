Cannet : vérités et intox sur une agression raciste

Les - réelles - tensions intercommunautaires suscitées par les événements en Israël font l'objet de manipulations et de fake news en France. L’affaire du Cannet, qui a enflammé les Alpes-Maritimes, est symptomatique. Après l’agression le 14 octobre d’un sexagénaire maghrébin, traité de « sale arabe », frappé et menacé de mort par un homme portant une kippa, la rumeur d'un conflit entre une famille juive et une autre musulmane s'est répandue comme une traînée de poudre. Une tension alimentée par les « infos » erronées et non vérifiées de la presse locale et le communiqué trop virulent d'un avocat. Nice-Matin a diffusé la photo du magasin d'une famille prétendument juive et faussement accusée d'être impliquée dans ces incidents. Les réseaux sociaux, qui se sont enflammés, ont évoqué des affrontements intercommunautaires. Si une agression et des propos racistes anti arabes ont été tenus, c’est l’acte d'un individu isolé, toujours en fuite. Face à ce climat, deux familles qui étaient amies sont dévastées.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret