"Journalistes", "socialistes", "intellectuels" : tous en guerre contre les classes populaires

Didier Eribon, Philosophe et sociologue, publie aux éditions Flammarion « Sociobiographie, entretien avec Geoffroy Huard ». Un livre d’échanges qui fait retour sur sa trajectoire sociale, celle d’un transfuge de classe, et déploie ses réflexions théoriques et les dispositifs d’écriture mis en place pour les accompagner. L’occasion pour Blast d’un grand entretien avec cette figure importante de la pensée critique, auteur d’ouvrages qui ont aussi bien marqué l’histoire des idées –Dumézil, Claude Levi Strauss, Michel Foucault- que bousculé la manière de faire de la théorie notamment avec Retour à Reims – l’un de ses livres les plus célèbres traduits dans une trentaine de langues - où il analyse son enfance, ses origines sociales, et le virage extrême droitier de la classe ouvrière.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret