INFO BLAST / Bruxelles : le commissariat où la police cogne face caméras

Ces images que Blast rend publiques font très mal : en Belgique, dans un commissariat de la zone Bruxelles-Midi, un policier en furie se défoule sur un homme menotté. Devant ses collègues impassibles, il lui assène une correction avant de passer ses nerfs sur un second détenu – qui essuie aussi une série de coups de poing au visage. Ce fonctionnaire, sa compagne et d’autres de leurs amis sont réputés violents et racistes. Dans cette zone sensible de la capitale belge où le jeune Adil Charrot est mort percuté par un autre policier, l’omerta règne. Face à une justice laxiste, ces cogneurs sont toujours en poste. Le commissaire divisionnaire chef de corps, lui, est pressenti pour une promotion. Nos révélations.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret