L’environnement, ils s’en calent

Président du Conseil européen depuis 2019, Charles Michel est le meilleur ami belge d’Emmanuel Macron. Avant de devenir la figure de proue continentale, le Wallon a conquis un petit fief en début de carrière autour de la commune de Wavre. Mais il ne s’y est jamais vraiment intéressé et il a laissé des casseroles sur le feu. Sa ville est aujourd’hui un concentré de carences environnementales : 50 années de déchets enfouis polluent durablement les sols, l’eau y est une des pires du pays et l’excès de béton provoque des inondations de plus en plus dangereuses. Nos révélations en 3 actes, publiées avec le média belge Nationale 4.

