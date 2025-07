Loi Duplomb, ZFE etc. : Comprendre l’offensive criminelle contre l’écologie

Depuis plusieurs mois en France, l’heure est au grand recul sur l’écologie, le climat, la santé, la biodiversité. Le rouleau compresseur est en marche avec notamment l’autorisation du chantier controversé de l’A69, la suppression des zones à faibles émissions (ZFE), la Loi Duplomb et la réintroduction d’un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, le retour en arrière sur le zéro artificialisation nette, la tentative de moratoire sur les énergies renouvelables… Cette période marque aussi le grand retour des discours sur l’écologie punitive portés en majorité par la droite et l’extrême droite alliés à l’Assemblée nationale. Et tout ceci se passe au moment où nous apprenons qu’il sera impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C comme prévu par l’accord de Paris. Et alors que la canicule nous frappe déjà. En clair, au moment où l’action est plus urgente que jamais, une grande partie de la classe politique freine, fait marche arrière même. En dépit des alertes des scientifiques, climatologues et de la réalité écologique. Que s’est-il passé ces derniers mois sur le front de l’écologie ? Comment autant de reculs ont-ils été possibles ? Que racontent-ils de l’état du débat public et politique sur les questions écologiques ? Réponses dans cette 140ème émission écologie de Paloma Moritz pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon