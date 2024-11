Blues, drogues et élections - Voyage à Holly Springs, les USA ou personne ne va #1

Ils se sont présentés comme « Nic & Nic ». L'un fait des BD et joue de la musique, l'autre fait des films et des photos. Ils avaient un projet en tête : partir avec leurs sacs à dos au fin fond du Mississippi, un des États les plus pauvres des États-Unis. Dans la ville d'Holly Springs pour être exact. Un mélange de dessins, de photos, un peu de son, du texte : une couverture des élections américaines depuis le local, à la loupe, qui dissèque les phénomènes sociaux au scalpel. À Blast, on a dit oui. Et voici le premier épisode : nos deux amis arrivent sur place, déclinent du crack et rencontrent la fille de leur idole.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon