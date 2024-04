« L’argent de la vieille » de Luigi Comencini : la si désirable arnaque de la réussite sociale au temps du capital

On peut voir en ce moment sur la scène du Théâtre libre une version abâtardie et inoffensive du film de Comencini (avec Amanda Lear dans le rôle principal) raison de plus pour redécouvrir urgemment l’œuvre originale. Sorti en 1972, « L’argent de la vieille » est une allégorie politique à peine voilée, aussi acide et sans pitié que le système qu’elle décrit. Les faux rebondissements, les rêves de grandeur et Illusions de libre arbitre s’y enchainent pour aboutir à un résultat couru d’avance : l’enrichissement du plus riche et l’appauvrissement du plus pauvre. Une merveille cinématographique parfaitement d’actualité.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret