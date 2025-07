Quentin Tarantino : le marketing de l’abjection cool

On a beau lire des tas de textes plus ou moins argumentés sur « l’art » de Quentin Tarantino, écouter des podcasts farouchement enthousiastes ou converser avec des d’admirateurs tout aussi esbaudis (et souvent agressifs à l’égard de celui qui doute), il reste difficile de comprendre en quoi l’œuvre de celui qui s’est imposé comme l’auteur-américain-en-chef mérite une telle dévotion. Cela fait pourtant 33 ans qu’il enchaine les succès sous les hourras du public et d’une bonne partie de la critique, et chacune de ses apparitions officielles (comme lors du dernier festival de Cannes) relance la machine à dithyrambes. Pour notre chroniqueur émérite Marc-Gil Depotisse, « QT » est surtout un businessman de génie, inventeur d’une recette à succès dont il a scrupuleusement respecté le cahier des charges pour satisfaire une clientèle aussi conditionnée dans ses attentes que les consommateurs de Big Mac ou de Caprice des dieux. Circonstance aggravante : il est un soutien à Tsahal et à Israël, malgré le génocide en cours.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info