Marc Ferracci, l’intime de Macron à l’Industrie en attendant le procès intenté à Blast

Ami intime et témoin de mariage d’Emmanuel Macron, économiste et député des Français de l’étranger (Suisse et Lichtenstein), Marc Ferracci a été nommé ministre délégué à l’Industrie. Il est aussi bien connu de Blast qui lui a consacré une enquête en juillet 2023, intitulée « France Travail, Ferracci au nom du père, du fils et du business ». Ce qui nous vaut d’être poursuivi en diffamation par Marc Ferracci, Pierre Ferracci (son père) et le groupe Secafi Alpha.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret