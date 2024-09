Presse : Le Canard enchaîné attaque Blast

Englué dans la crise depuis deux ans, toujours enchaîné à son ancienne direction, Le Canard navigue à vue. Avec à court horizon le procès de ses ex-dirigeants historiques (le mois prochain), le trouble d’une rédaction fragilisée et un entrelacs de sociétés à démêler. Et comme si ça ne suffisait pas, ce monument de la presse française (et sa liberté) s’en prend à Blast : il nous envoie ce mardi devant le tribunal pour nous être intéressé à son histoire récente et mouvementée - le monde à l’envers. Plongée dans la fosse au Canard.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret